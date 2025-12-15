Самая тяжёлая женщина в мире умерла в США в возрасте 62 лет
Самая тяжелая женщина в мире Поллин Поттер. Обложка © ew.com
Американка Поллин Поттер, известная своим участием в реалити-шоу и в прошлом носившая титул самого тяжёлого человека в мире, ушла из жизни в возрасте 62 лет. О её кончине сообщил сын Диллон Брукс через свой YouTube-канал.
Последние дни Полин провела в хосписе, где боролась с симптомами сердечной и дыхательной недостаточности. Её здоровье серьёзно ухудшилось после тяжёлой автомобильной аварии, произошедшей в январе. Тогда её автомобиль в темноте столкнулся с неосвещённым прицепом, который застрял на дороге.
Несчастный случай спровоцировал развитие хронических проблем с пищеварением и вызвал постоянные сильные боли в рёбрах. В конце августа состояние женщины потребовало повторной госпитализации, после которой она уже не смогла вернуться домой. Несмотря на то, что за годы участия в шоу «Моя жизнь весом 600 фунтов» Поттер смогла сбросить более 200 килограммов и рассматривала вопрос об удалении излишков кожи, травмы оказались несовместимы с жизнью. Её максимальный вес в период съёмок достигал 307 килограммов.
Ранее сообщалось, что американка Майра Розалес, известная миру как одна из самых тяжёлых женщин, скончалась в возрасте 43 лет. Розалес начала невероятный путь похудения, сбросив вес с 470 до 92 килограммов за два года. Процесс потребовал проведения одиннадцати серьёзных операций, включая резекцию желудка и обширную пластику для удаления избытков кожи.
