Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке отправки военных

Президент России Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения с Индией, регулирующего порядок взаимной отправки военнослужащих, кораблей и самолётов. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Соглашение вводит детальный регламент, который касается как порядка отправки персонала и вооружений, так и их всестороннего обеспечения. Установленные правила предполагается использовать в рамках общих учений, миссий по гуманитарному содействию, ликвидации последствий катастроф и в других случаях, которые стороны сочтут необходимыми.

Реализация документа поспособствует углублению военного сотрудничества между двумя странами.

Напомним, совсем недавно Путин находился в Индии с двухдневным официальным визитом. В насыщенной программе были участие в бизнес-форуме, церемония возложения венка к мемориалу Ганди и переговоры, получившие высокую оценку обеих сторон. В ходе встречи был подписан солидный пакет соглашений, многие из которых нацелены на расширение кооперации России и Индии.