Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 16:04

Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке отправки военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент России Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения с Индией, регулирующего порядок взаимной отправки военнослужащих, кораблей и самолётов. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Соглашение вводит детальный регламент, который касается как порядка отправки персонала и вооружений, так и их всестороннего обеспечения. Установленные правила предполагается использовать в рамках общих учений, миссий по гуманитарному содействию, ликвидации последствий катастроф и в других случаях, которые стороны сочтут необходимыми.

Реализация документа поспособствует углублению военного сотрудничества между двумя странами.

Indian Express: Визит Владимира Путина в Индию потряс Запад
Indian Express: Визит Владимира Путина в Индию потряс Запад

Напомним, совсем недавно Путин находился в Индии с двухдневным официальным визитом. В насыщенной программе были участие в бизнес-форуме, церемония возложения венка к мемориалу Ганди и переговоры, получившие высокую оценку обеих сторон. В ходе встречи был подписан солидный пакет соглашений, многие из которых нацелены на расширение кооперации России и Индии.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • Индия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar