Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тяга к воровству является генетической чертой многих западных стран. Своё мнение он проиллюстрировал ситуацией с замороженными российскими суверенными активами. Интервью Лаврова для «Гостелерадио Ирана» опубликовано на сайте МИД РФ.

Как отметил Лавров в интервью иранской медиакорпорации, подобные действия Запада наблюдаются не только в отношении России, но и других стран, включая Иран и Венесуэлу. Он подчеркнул, что такая практика, по его мнению, присуща западным «коллегам» на генетическом уровне.

В то же время, по данным источников, внутри самого Европейского союза нет единства по вопросу использования этих средств. Еврокомиссия пытается добиться согласия на выделение Украине кредита в размере до 210 миллиардов евро под залог замороженных российских активов. Однако против этой инициативы уже выступили Бельгия, Венгрия, Франция, а также Европейский центральный банк и депозитарий Euroclear, опасаясь правовых и финансовых последствий. Несмотря на это, предложение направлено на техническое согласование и может быть вынесено на голосование на саммите ЕС в середине декабря.

Российский МИД неоднократно заявлял, что подобные планы ЕС по взысканию репараций с Москвы оторваны от реальности и являются формой воровства.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия выиграет судебное дело и вернёт замороженные в Европе активы, а ЕС, в свою очередь, самостоятельно оплатят счета Украины. Дмитриев утверждает, что охваченные паникой бюрократы Евросоюза продолжают действовать опрометчиво. Он подчёркивает, что присвоение российских резервов без согласия Банка России является прямым нарушением закона, ставит под угрозу резервную систему, созданную Соединёнными Штатами, и увеличивает финансовое бремя для всех.