Россия выиграет судебное дело и вернёт замороженные в Европе активы, а ЕС, в свою очередь, самостоятельно оплатят счета Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россия выиграет в суде и вернёт их. Гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают», — написал он в соцсети X.

Дмитриев утверждает, что охваченные паникой бюрократы Евросоюза продолжают действовать опрометчиво. Он подчёркивает, что присвоение российских резервов без согласия Банка России является прямым нарушением закона, ставит под угрозу резервную систему, созданную Соединёнными Штатами, и увеличивает финансовое бремя для всех.