Захарова: РФ даст ответ на «бессрочную» заморозку Евросоюзом российских активов
Россия примет ответные шаги на блокировку Евросоюзом российских активов. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос журналистов о заморозке российских активов со стороны ЕС.
«Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС. Наши ответные действия не заставят себя ждать. Развёрнутое заявление на этот счёт было опубликовано Банком России 12 декабря. Конкретные шаги уже реализуются. В тот же день российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причинённых Банку России убытков», — отмечается в тексте.
Захарова напомнила, что ЕС совершает незаконный акт в отношении российских активов, прикрываясь такими терминами, как «бессрочная блокировка», «репарационный кредит» и т.д.
Напомним, Совет Евросоюза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины. Захарова назвала представителей ЕС «напёрсточниками».
