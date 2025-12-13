Захарова: РФ даст ответ на «бессрочную» заморозку Евросоюзом российских активов

Россия примет ответные шаги на блокировку Евросоюзом российских активов. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос журналистов о заморозке российских активов со стороны ЕС.

«Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС. Наши ответные действия не заставят себя ждать. Развёрнутое заявление на этот счёт было опубликовано Банком России 12 декабря. Конкретные шаги уже реализуются. В тот же день российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причинённых Банку России убытков», — отмечается в тексте.