12 декабря, 18:07

ЕС принял решение о бессрочном блокировании €300 миллиардов активов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Совет Европейского союза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Об этом объявило датское председательство в Совете ЕС в официальном заявлении.

Этот шаг, согласно планам Еврокомиссии, является лишь первым этапом в процедуре, конечной целью которой является полная конфискация (экспроприация) замороженных средств. Теперь вопрос об их использовании для финансирования восстановления Украины переходит из политической в сугубо технико-правовую плоскость.

Бельгия поддержала долгосрочную заморозку активов России
Бельгия поддержала долгосрочную заморозку активов России

Напомним, Европейский союз наделил Еврокомиссию правом на неограниченное по времени блокирование российских активов. В ответ Банк России заявил о своей готовности оспаривать в судебном порядке любые шаги по их фактическому изъятию. В качестве примера уже подан иск к депозитарию Euroclear, который также подтвердил намерение отстаивать свою позицию через правовые механизмы.

