Ещё одна страна пошла против ЕС из-за заморозки активов России

Италия поддержала Бельгию, Мальту и Болгарию, выступив против предложения ЕС о передаче Украине замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Politico.

«Приглашаем комиссию и совет продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов, соответствующих праву ЕС и международному праву, с предсказуемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски», — отмечается в документе.

В документе подчеркивается, что текущее голосование не определяет окончательного решения по российским активам, которое примут лидеры стран ЕС. По мнению чиновников, предложенная ими альтернатива снижает риск возвращения средств России в случае будущего мирного урегулирования, при этом усиливая отдельный план ЕС по использованию этих денег.

Критики же указывают, что выпуск совместного долга увеличит и без того высокую долговую нагрузку таких стран, как Италия и Франция. Для его принятия необходимо единогласное одобрение всех членов ЕС, что может быть заблокировано странами с тесными связями с Москвой, включая Венгрию.

Ранее Бельгия выдвинула странам Европейского союза жёсткие требования в обмен на согласие на конфискацию замороженных российских активов для помощи Украине. Брюссель настаивал на том, чтобы все члены ЕС аннулировали действующие инвестиционные соглашения с Россией. Основное требование Бельгии, где через депозитарий Euroclear заблокировано около 180 миллиардов евро российских средств, заключалось в получении юридических и финансовых гарантий.