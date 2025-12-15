Каллас: У стран ЕС возникли сложности в обсуждении изъятия активов РФ

Страны Европейского союза испытывают серьёзные трудности в попытке согласовать механизм изъятия российских активов для формирования кредита Украине. Об этом сообщила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас по прибытии на министерскую встречу в Брюсселе.

«Наиболее реальной возможностью является «репарационный кредит», это все более сложно, но мы работаем, у нас еще есть несколько дней», — заявила она.

При этом Каллас подчеркнула, что работа над соглашением продолжается в преддверии ключевого саммита лидеров Евросоюза, запланированного на конец текущей недели.