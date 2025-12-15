Россия и США
15 декабря, 08:15

Каллас: У стран ЕС возникли сложности в обсуждении изъятия активов РФ

Обложка © ТАСС / АР

Страны Европейского союза испытывают серьёзные трудности в попытке согласовать механизм изъятия российских активов для формирования кредита Украине. Об этом сообщила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас по прибытии на министерскую встречу в Брюсселе.

«Наиболее реальной возможностью является «репарационный кредит», это все более сложно, но мы работаем, у нас еще есть несколько дней», — заявила она.

При этом Каллас подчеркнула, что работа над соглашением продолжается в преддверии ключевого саммита лидеров Евросоюза, запланированного на конец текущей недели.

Напомним, совет Евросоюза официально утвердил решение о бессрочной блокировке суверенных российских активов 12 декабря. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины. В России пообещали принять ответные шаги. Позднее Венесуэла осудила бессрочную заморозку ЕС российских активов.

