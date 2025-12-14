Путин в Индии
14 декабря, 02:24

Венесуэла осудила бессрочную заморозку ЕС российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ricardod89

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудила решение Европейского союза о бессрочной заморозке активов России. В своём Telegram-канале она заявила, что правительство Боливарианской Республики отвергает эту меру, так как она грубо нарушает международное право, угрожает правовой безопасности инвестиций и подрывает мирные инициативы в регионе.

Родригес считает действия ЕС нападением на «новый мир законности», называя их «воровством, пиратством и разграблением».

Дмитриев поддержал слова Орбана о рисках для евро из-за замороженных активов РФ

Напомним, совет Евросоюза официально утвердил решение о бессрочной блокировке суверенных российских активов 12 декабря. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины. В России пообещали принять ответные шаги.

