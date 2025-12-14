Венесуэла осудила бессрочную заморозку ЕС российских активов

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудила решение Европейского союза о бессрочной заморозке активов России. В своём Telegram-канале она заявила, что правительство Боливарианской Республики отвергает эту меру, так как она грубо нарушает международное право, угрожает правовой безопасности инвестиций и подрывает мирные инициативы в регионе.