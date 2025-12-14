Дмитриев поддержал слова Орбана о рисках для евро из-за замороженных активов РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поддержал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рисках для евро. Дмитриев отметил, что Орбан прав в своей оценке, и назвал намерения европейских чиновников использовать замороженные российские активы для поддержки Украины «нелегальными инстинктами паникующих бюрократов».

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству также подчеркнул, что любое распоряжение российскими резервами без одобрения Центрального банка России является противозаконным. После создания такого прецедента лишь «безответственные инвесторы» продолжили бы хранить средства в европейской валюте.

«Премьер-министр Виктор Орбан прав: паникующие бюрократы ЕС имеют нелегальные инстинкты. Любое использование российских резервов без одобрения Центрального Банка России незаконно. После этого прецедента только идиотичные и безответственные инвесторы сохранили бы резервы в Европе или в евро. Другие юрисдикции выигрывают», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Ранее Орбан предостерег, что конфискация или использование активов РФ подорвёт доверие к евро как резервной валюте. Он также назвал кражу ЕС активов России объявлением войны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также против воровства ЕС активов РФ. Он объявил о намерении заблокировать попытки Евросоюза выделить Украине репарационный кредит под обеспечение замороженных российских денег.