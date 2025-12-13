Стал известен возможный интеллектуальный ответ России на бессрочную заморозку активов в ЕС

Замораживание российских активов за рубежом не означает их окончательной конфискации и лишено прочных правовых оснований. Такую оценку ситуации дали российские эксперты изданию «Взгляд», отметив, что у Москвы есть свой ответ на данные действия.

Экономист Василий Колташов заявил, что решение о запрете возврата суверенных активов не является окончательным даже при отсутствии чётких механизмов разблокировки. Он отметил, что Евросоюз не обладает безусловным правом принимать подобные решения в рамках международного права, а отдельные страны-члены ЕС могут их не признавать. По его мнению, вся блокировка сохраняется лишь до тех пор, пока этого хотят европейские бюрократические структуры.

Эксперт указал на ряд потенциальных ответных мер со стороны России, среди которых возможное признание Евросоюза экстремистской организацией. Колташов также не исключил полномасштабное изъятие оставшихся в России западных активов, включая предприятия, имущество и интеллектуальную собственность. Он добавил, что российские компании уже начали осваивать западные фармацевтические технологии, что может стать трендом.

«В России уже неоднократно говорили о том, что замороженные западные активы могут быть конфискованы. А самое главное – Запад может потерять землю на Украине и всё, что он себе прикупил при Зеленском», — отметил он.

Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко считает, что споры вокруг активов не повлияют на возможные будущие переговоры об урегулировании. Он уверен, что российская дипломатия сохранит внешнее безразличие к данной проблеме, однако по линии Центробанка и Минфина будет инициировано судебное преследование. Ткаченко подчеркнул, что действия европейцев ещё не являются точкой невозврата, и ключевым показателем станет решение о дальнейшем использовании замороженных средств.

По словам эксперта, за развитием событий внимательно следят страны БРИКС и Глобального Юга, обсуждая политизацию финансов и ускорение дедолларизации. Ткаченко пояснил, что Китай и Индия заинтересованы в ослаблении позиций доллара и евро, чтобы избегать торговых ограничений. Он также предупредил, что действия ЕС создают опасный прецедент для всей международной финансовой системы.

Политолог обозначил серьёзные риски для самого Евросоюза в случае продолжения конфронтационного курса. Он заявил, что на первом этапе могут пострадать расчётные структуры вроде Euroclear, а арбитражные разбирательства сместятся в Азию. В долгосрочной перспективе, по его мнению, это нанесёт тяжёлый удар по европейским финансам и кредитным рейтингам.

Напомним, что Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о бессрочной блокировке суверенных активов России на сумму порядка 300 миллиардов евро. В дальнейшем эти средства планируется направить на нужды Украины. В России незамедлительно отреагировали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что РФ предпримет ответные меры в связи с решением Евросоюза. Захарова отметила, что развёрнутая позиция по данному вопросу уже была изложена Банком России в официальном заявлении от 12 декабря. Конкретные шаги, по её словам, уже реализуются на практике.