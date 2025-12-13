Путин в Индии
13 декабря, 16:23

Вулин назвал «традицией грабежа» заморозку российских активов в Европе

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Европейские страны вернулись к своей давней традиции грабежа, когда объявили о бессрочной заморозке активов ЦБ РФ. Об этом сказал основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он призвал не забывать, как именно создавалось «благосостояние» Европы.

«Решение ЕС о заморозке российского имущества — это возвращение к основным общим ценностям Европы, которая своё богатство создала на грабеже колоний. Отъём российского имущества – лишь ожидаемое продолжение традиции, на которой основана Европа», — цитирует чиновника его пресс-служба.

Политик напомнил, что русские и сербы считаются западными странами какой-то «низшей формой жизни», и на эти народы не распространяется, по мнению ЕС, законодательство и справедливость. Вулин добавил, что во время Первой и Второй мировых войн русские солдаты не получали защиту Женевской конвенции, поэтому «умирали от тяжёлых ран, пыток или голода» в плену. Он призвал вспомнить, сколько в немецких лагерях военнопленных умерло англичан и американцев и сколько русских и сербов. Ответ он назвал риторическим.

Однако Вулин уверен, что Евросоюз не переживёт многополярности и скоро сам себя погубит. По его убеждению, «среди российских и сербских деловых людей и политической и культурной элиты исчезнут заблуждения, согласно которым Запад – система правовых государств, в которых имущество и свобода слова – святыни». Вулин резюмировал, что Европа не заслуживает никакого доверия.

Напомним, Совет Евросоюза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины. МИД РФ пообещал, что не оставит без ответа подобные враждебные шаги.

Татьяна Миссуми
