Орбан назвал кражу ЕС активов России объявлением войны
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Yalanskyi
Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет «объявлением войны». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время митинга в Мохаче. Видеофрагмент выступления опубликовал в соцсети X представитель правительства Золтан Ковач.
Орбан подчеркнул, что кража российских активов означает официальный конфликт ЕС с Россией. Он напомнил, что в истории изъятие сотен миллиардов евро у любой страны всегда вызывало ответные действия.
Если разрешить забрать даже часть средств, это приведёт к полному разграблению страны, предупредил прмьер.
Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о бессрочной блокировке суверенных активов России на сумму около 300 млрд евро. Эти деньги намерены использовать для нужд Украины. Россия отреагировала немедленно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры. Она отметила, что позиция России по этому вопросу уже изложена в заявлении Банка России от 12 декабря. Конкретные шаги уже находятся в стадии реализации.
