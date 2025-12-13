Орбан назвал кражу ЕС активов России объявлением войны

Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет «объявлением войны». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время митинга в Мохаче. Видеофрагмент выступления опубликовал в соцсети X представитель правительства Золтан Ковач.

Орбан подчеркнул, что кража российских активов означает официальный конфликт ЕС с Россией. Он напомнил, что в истории изъятие сотен миллиардов евро у любой страны всегда вызывало ответные действия.

Если разрешить забрать даже часть средств, это приведёт к полному разграблению страны, предупредил прмьер.