14 декабря, 11:42

Константинов сравнил ЕС с вороватым котом из-за заморозки активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Евросоюз ведёт себя как вороватый кот, не решаясь окончательно изъять российские активы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Они вокруг этих активов ходят, как вороватый кот вокруг сметаны: и сожрать хочется, но и последствия известны. Но отойти в сторону тоже не получается: уж больно хочется до сметаны добраться. Потому вместо того, чтобы просто украсть наши деньги, руководству ЕС приходится изобретать разные хитрые способы, как бы к ним приблизиться, но так, чтобы неминуемое возмездие не настигло», — заявил Владимир Константинов.

Он добавил, что среди стран ЕС растут настроения в пользу восстановления отношений с Россией, что без возврата средств невозможно. Политик также не исключил, что деньги уже могут быть потрачены, и выразил уверенность в готовности Москвы дать жёсткий ответ.

Венесуэла осудила бессрочную заморозку ЕС российских активов
Венесуэла осудила бессрочную заморозку ЕС российских активов

Напомним, 12 декабря Совет Европейского союза официально утвердил решение о бессрочной блокировке суверенных российских активов. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные средства в конечном итоге будут направлены на поддержку Украины. В ответ на это Россия обещала принять зеркальные ответные меры.

Анастасия Никонорова
