15 декабря, 22:00

Москва перед Годом лошади лидирует по «конным» госзакупкам — 40 голов за 20 млн

Обложка © Life.ru

В Москве разместили тендер на покупку 40 лошадей общей стоимостью 20 млн рублей — по 500 тысяч рублей за одну. Об этом стало известно Life.ru.

Как отмечает Life.ru, под конец 2025 года в разных регионах появились заявки на закупку лошадей и табунов — среди них Татарстан, Башкирия, Коми, Пермский край, Ярославская, Челябинская, Тюменская и Оренбургская области, Санкт-Петербург и Москва. При этом столица, по подсчётам издания, лидирует по количеству животных в одном контракте: 40 лошадей за 20 млн рублей.

Зачем городу столько лошадей, в проекте контракта не поясняется. Подробности читайте в материале Life.ru.

