Психолог объяснила, почему россияне ринулись скупать игрушечных лошадок на палке

Популярность хоббихорсинга объясняется тем, что он не требует больших затрат и позволяет получить быстрый дофамин. Об этом заявила психолог-гипнолог Виктория Чаликова, комментируя удивительный рост предновогодних продаж игрушечных лошадей.

Психолог объясняет феномен с нескольких сторон. Это доступная самореализация без больших затрат, отличие от жёсткой конкуренции в большом спорте и возможность быстро получить позитивные эмоции.

«С точки зрения психологии интерес к хоббихорсингу можно объяснить с разных сторон. Так, это отличие от жёсткой конкуренции в конном спорте. Это доступный вид самореализации. Не нужно тратить много денег на экипировку. Это возможность также очень быстро поднять дофамин — гормон счастья. Также происходит обращение к своему внутреннему ребёнку», — отметила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Тренер Валентина Лукошина добавляет, что хоббихорсинг перестал быть объектом насмешек и стал признанным спортивным увлечением, развивающим творчество, моторику, память и физическую форму. Им всё чаще занимаются не только дети, но и подростки, и взрослые, отметила она.

Ранее Life.ru сообщал о резком росте спроса на товары для хоббихорсинга в России на фоне приближения года Лошади. Продажи самих коней на палочке выросли на 142%, а специальных шампуней для ухода за их гривой — на фантастические 381%. Также значительно увеличились продажи аксессуаров: загончиков (+124%), тренировочных барьеров (+97%) и даже паспортов для игрушечных лошадей (+10%).