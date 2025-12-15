Переводчица оговорилась, спросив обеспечат ли «трупы» НАТО безопасность Украины
Во время общего брифинга канцлера Германии Фридриха Мерца и главаря киевского режима Владимира Зеленского произошла ошибка. Украинская переводчица некорректно перевела английское слово «troops» (войска), назвав военных НАТО и Европейского союза «трупами».
«Можно ли представить себе, что «трупы» НАТО или ЕС будут обеспечивать безопасность на территории, где сейчас проходит замороженная линия фронта? Многих также интересует, возможно ли достижение перемирия до Рождества?» — спросила Зеленского переводчица во время их совместного брифинга с Мерцем.
Бывший комик, услышав подобную формулировку, смутился и на мгновение замолчал, однако затем собрался и дал ответ, указав на ошибку в переводе.
Ранее Мерц заявил о заключении далеко идущего соглашения между странами Европейского союза и США о предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, эти гарантии будут аналогичны тем, что предусмотрены статьёй 5 НАТО. Также он выразил мнение, что замороженные активы России в Европе останутся заблокированными на длительный срок.
