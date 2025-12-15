Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 20:09

Переводчица оговорилась, спросив обеспечат ли «трупы» НАТО безопасность Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Во время общего брифинга канцлера Германии Фридриха Мерца и главаря киевского режима Владимира Зеленского произошла ошибка. Украинская переводчица некорректно перевела английское слово «troops» (войска), назвав военных НАТО и Европейского союза «трупами».

«Можно ли представить себе, что «трупы» НАТО или ЕС будут обеспечивать безопасность на территории, где сейчас проходит замороженная линия фронта? Многих также интересует, возможно ли достижение перемирия до Рождества?» — спросила Зеленского переводчица во время их совместного брифинга с Мерцем.

Бывший комик, услышав подобную формулировку, смутился и на мгновение замолчал, однако затем собрался и дал ответ, указав на ошибку в переводе.

Зеленский назвал самый «болезненный» вопрос на переговорах в Берлине
Зеленский назвал самый «болезненный» вопрос на переговорах в Берлине

Ранее Мерц заявил о заключении далеко идущего соглашения между странами Европейского союза и США о предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, эти гарантии будут аналогичны тем, что предусмотрены статьёй 5 НАТО. Также он выразил мнение, что замороженные активы России в Европе останутся заблокированными на длительный срок.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar