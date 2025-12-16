Крокодил Кузя из новосибирского магазина может вернуться на Кубу спустя 30 лет

Знаменитый новосибирский крокодил по кличке Кузя, три десятилетия проживший в специальном вольере строительного магазина, получил шанс вернуться на историческую родину — Кубу. Об этом сообщило Минприроды Новосибирской области в Telegram-канале.

Как выяснилось, рептилия, которую содержал местный предприниматель, принадлежит к редчайшему виду кубинского крокодила, занесённому в Международную Красную книгу. Ранее многочисленные попытки зоозащитников или самого владельца определить Кузю в российские зоопарки или научные центры не увенчались успехом.

Теперь ситуация изменилась: фонд «Компас» ведёт переговоры с кубинской стороной о размещении животного в специализированном центре разведения и реинтродукции. Там Кузя сможет не только комфортно жить, но и, возможно, внести генетический вклад в сохранение своего исчезающего вида.

