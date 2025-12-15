Черепашку Донателло смыли в унитаз в Воронеже, но она выжила и нашла новый дом

В Воронеже сотрудники коммунальной службы спасли красноухую черепаху, которую неизвестные смыли в унитаз жилого комплекса «Грин Парк». Пресмыкающееся прошло через канализационную систему длиной около 1,5 километров и выжило, подробности истории выяснили коллеги из kp.ru.

Инженер Илья Филиппов и слесарь-сантехник Никита Кузнецов обнаружили животное в сточных водах подвала, куда спустились для устранения протечки. Черепаха смогла пережить путь через измельчители и высокую концентрацию газов в накопительном резервуаре.

Работники отмыли находку и поселили в аквариуме в управляющей компании. Они решили оставить спасённую черепаху у себя. Назвали в честь великого итальянского скульптора и его тёзки из комиксов, известного своим интеллектом — Донателло.

Ранее Ленинградский зоопарк сообщал, что владельцы массово пытаются избавиться от надоевших красноухих черепах, подбрасывая их в зоопарки, выпуская в водоёмы или выбрасывая с мусором. Особенно остро проблема проявилась в конце октября, когда учреждение стало получать сотни звонков с просьбами принять рептилий. В зоопарке подчеркнули, что не имеют права брать животных с рук, так как это нарушает законодательство, правила содержания и создаёт угрозу для их редких видов.