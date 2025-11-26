Пережившая две мировые войны черепаха Бабуля умерла в 141 год

В зоопарке Сан-Диего простились с легендарной галапагосской черепахой по кличке Бабуля, которая пережила две мировые войны и смену двадцати американских президентов. На момент смерти ей был 141 год, сообщает AP.

По словам сотрудников зоопарка, долгожительница родилась в естественной среде и попала в США почти век назад – предположительно в 1928 году. Сотрудники с теплотой называли её «Королевой» за спокойный характер и дружелюбное поведение с посетителями. В последние дни Бабуля тяжело переносила проблемы с костной системой, которые и стали причиной её смерти.

Гости зоопарка поделились воспоминаниями о встречах с черепахой, превратившимися для многих в тёплые жизненные истории. Особо трогательный эпизод описала 69-летняя Кристина Парк: в детстве, когда ей было всего три года, она смогла покататься на спине Бабули – это пробудило в ней интерес к природе и защите животных. Сейчас подобные контакты запрещены, но воспоминание стало символом целой эпохи.

