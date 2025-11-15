Шимпанзе сбежал из зоопарка и испугал посетителей

Крупный примат по кличке Мара совершил побег из закрытого вольера в питомнике Соединённых Штатов. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент с выбравшейся на свободу обезьяной развернулся в зоопарке Индианаполиса днём, когда животное преодолело ограждение вольера. Напуганные посетители группами укрывались в помещениях дельфинария и салонах припаркованных автомобилей. Администрация в срочном порядке объявила о введении особого режима, непрерывно транслируя через акустическую систему предупреждения о необходимости прятаться в безопасных зонах.

Специалистам службы охраны потребовалось около 60 минут для обнаружения и блокировки передвижения примата. Как разъяснили представители зоосада, животное было обездвижено с применением седативных препаратов и перемещено в постоянное место обитания.

Ранее Life.ru писал, что в Забайкалье произошла трагедия: сотрудник зоопитомника «Амодово» погиб в результате нападения восточноазиатского оленя (изюбря). Инцидент произошёл, когда животное, пробив стены загона, попыталось проникнуть в вольер к гусям. Работник попытался его остановить, но олень сбил его с ног и нанёс смертельные раны рогами. Для предотвращения дальнейшей угрозы животное пришлось застрелить.