На космодром Байконур прибыли 18 большегрузных машин с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания после пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» 27 ноября 2025 года. Об этом стало известно Life.ru.

На Байконур прибыл полный комплект для замены кабины обслуживания на площадке. Видео © Предоставлено Life.ru

«Работы по восстановлению кабины и стартового комплекса идут полным ходом. С 1 декабря на космодром начали прибывать большегрузные машины с деталями кабины обслуживания. На сегодняшний момент прибыли все 18 машин. Сейчас ведётся грунтование и дополнительная покраска изделия. К работам привлечены 130 сотрудников предприятий «Роскосмоса», — рассказал заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

Дмитрий Баранов о работе по восстановлению кабины и стартового комплекса. Видео © Предоставлено Life.ru

Он подчеркнул, что график работ на стартовом комплексе сформирован, утверждён и строго контролируется. По утверждённому графику, готовность к первому пуску — конец зимы 2026 года.

Заместитель генерального директора Госкорпорации опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы и призвал исключить спекуляции по данному вопросу.

Игорь Бармин сообщил, что для проведения работ имеются все необходимые ресурсы. Видео © Предоставлено Life.ru

Профессор, доктор технических наук, Председатель общественного совета при Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Бармин заявил, что для проведения работ по восстановлению 31-й площадки на Байконуре имеются все необходимые ресурсы.

«Задача — в самые кратчайшие сроки смонтировать новую кабину обслуживания, провести автономные испытания, чтобы стартовый комплекс был готов для продолжения пусков по пилотируемой программе», — подчеркнул Бармин.

По словам начальника Центра испытаний технических комплексов Филиала АО «ЦЭНКИ» космического центра «Южный» (входит в «Роскосмос») Петра Майданова, детали кабины выгружены в сооружении №2 площадки 112 Байконура. Комплектующие кабины размещены в помещении общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Здесь задействованы 130 сотрудников, которые с соблюдением мер безопасности работают в две смены с 8 утра и до полуночи.

