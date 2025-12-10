Ученые Сеченовского университета начали финальный этап эксперимента на МКС

На борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) начался заключительный этап эксперимента «МСК-2», посвящённого изучению поведения клеток человека в условиях микрогравитации. Об этом сообщили Life.ru учёные Сеченовского университета.

В экспериментальном биореакторе оказались трёхмерные сфероиды хондроцитов, отвечающих за формирование хрящевой ткани. Такая модель даёт возможность отслеживать изменения структуры клеток и их метаболизма в невесомости и выявлять процессы, которые ведут к деградации хряща.

«Мы уже знаем, как хондроциты ведут себя в наземных условиях. Теперь важно понять, что происходит с ними на орбите и можем ли мы предотвратить характерные для нахождения в космосе дегенеративные изменения», — отметил научный руководитель Научно-технологического парка биомедицины Петр Тимашев.

Эксперимент охватывает две группы образцов: контрольные и обработанные лактоферрином. Это вещество может предотвращать деградацию внеклеточного матрикса и поддерживать активность хондроцитов, что важно для сохранения структуры хряща. С 2019 года на орбиту отправлено 11 партий образцов, включавших стволовые мезенхимальные клетки, модели костной ткани и трёхмерные клеточные конструкции. Эксперименты подтвердили, что клетки могут выживать и развиваться в микрогравитации, а технологии длительного культивирования на орбите успешно отработаны.

Биореактор вернулся на Землю 9 декабря. Учёные Института регенеративной медицины приступили к изучению морфологии клеток, метаболических процессов и состояния внеклеточного матрикса. Полученные результаты станут основой для новых методов защиты и восстановления функций космонавтов, а также будут полезны для терапии остеоартрита и заболеваний позвоночника.

«Полученные данные станут основой для следующего этапа исследований — создания более сложных биоинженерных моделей тканей человека для испытаний на орбите, включая прототипы межпозвоночного диска и комбинированные тканеинженерные конструкции, которые войдут в научную программу Российской орбитальной станции», — говорится в материале.

А ранее пилотируемый корабль Союз МС-28 успешно стартовал с космодрома Байконур и взял курс на Международную космическую станцию. Вместе с космонавтами на борту корабля находятся биологические объекты, включая популяция мух-дрозофил, и программное обеспечение нейросети GigaChat. Запланировано проведение более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.