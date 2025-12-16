Прямая линия 2025
16 декабря, 01:05

Лукашенко заявил, что в Белоруссии всегда открыты двери для Мадуро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро всегда будет желанным гостем в стране. Его слова прозвучали в интервью телеканалу Newsmax и были опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого».

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Белоруссию — двери для него здесь открыты», — заявил Лукашенко в интервью.

При этом Лукашенко подчеркнул, что речи о таком визите никогда не шло, так как венесуэльский лидер, по его мнению, является крепким и порядочным человеком, который «не станет всё бросать и убегать». Белорусский лидер также опроверг обвинения в адрес Мадуро в причастности к наркоторговле.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предостерёг США от военного конфликта с Венесуэлой, заявив, что это может обернуться для Америки «новым Вьетнамом». Лидер Белоруссии подчеркнул, что втягивание США в подобный конфликт не нужно ни американскому, ни венесуэльскому народу.

