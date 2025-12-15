США готовятся к нанесению точечных ударов по наземным целям в Венесуэле

Соединённые Штаты перебрасывают в Карибский регион вооружение и подразделения для возможного нанесения точечных ударов по наземным целям в Венесуэле. Об этом пишет The Wall Street Journal. Развёртывание техники включает истребители F‑35A, самолёты радиоэлектронной борьбы EA‑18G Growler, вертолёты HH‑60W и самолёты для спасательных операций HC‑130J.

Аналитики отмечают, что передислокация техники может свидетельствовать о подготовке боевых операций, включая кибератаки и подавление спутниковой связи, чтобы ограничить возможности венесуэльской ПВО. Кроме того, в Доминиканской Республике уже размещены самолёты‑заправщики для поддержки авиаударов.

Сотрудники венесуэльских портов и аэропортов сообщили о развертывании зенитных орудий и массовой отмене рейсов: за последние две недели было отменено более 80% авиаперевозок. Президент США Дональд Трамп ранее призвал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. В Каракасе назвали это заявление американского лидера угрозой применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона.