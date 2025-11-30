Венесуэла потребовала от США уважать её воздушное пространство

Власти Венесуэлы выступили с резким осуждением заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над страной и прилегающими территориями. МИД страны назвал это «аморальным актом агрессии» и попыткой нарушения международного права.

Как заявили в ведомстве, подобные действия США представляют собой «враждебный, односторонний и произвольный акт, несовместимый с основополагающими принципами международного права и являющийся частью постоянной политики агрессии против нашей страны, утверждающей колониальные притязания на наш регион Латинской Америки и Карибского бассейна, и отрицающей международное право».

В МИД Венесуэлы подчеркнули, что заявление Трампа является «явной угрозой применения силы», что противоречит уставу ООН. Сторона настаивает на безусловном уважении суверенитета Венесуэлы над своим воздушным пространством, гарантированным международными соглашениями.