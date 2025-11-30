Венесуэла потребовала от США уважать её воздушное пространство
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts
Власти Венесуэлы выступили с резким осуждением заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над страной и прилегающими территориями. МИД страны назвал это «аморальным актом агрессии» и попыткой нарушения международного права.
Как заявили в ведомстве, подобные действия США представляют собой «враждебный, односторонний и произвольный акт, несовместимый с основополагающими принципами международного права и являющийся частью постоянной политики агрессии против нашей страны, утверждающей колониальные притязания на наш регион Латинской Америки и Карибского бассейна, и отрицающей международное право».
В МИД Венесуэлы подчеркнули, что заявление Трампа является «явной угрозой применения силы», что противоречит уставу ООН. Сторона настаивает на безусловном уважении суверенитета Венесуэлы над своим воздушным пространством, гарантированным международными соглашениями.
Напомним, США ранее нарастили военное присутствие у берегов Венесуэлы, что вызвало обеспокоенность в регионе. Несмотря на это, по словам Трампа, руководство Венесуэлы заявило о готовности к переговорам с Соединёнными Штатами.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями. Соответствующее заявление было опубликовано на странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social.