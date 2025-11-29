Трамп распорядился закрыть небо над Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп объявил закрытым небо над Венесуэлой и прилегающими к ней территориями. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Truth Social.

«Всем авиакомпаниям, пилотам, нарко- и работорговцам, пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг неё полностью закрыто. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — написал американский лидер.

Американские СМИ сообщали, что глава США провёл телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в конце минувшей недели. Согласно информации New York Times, в разговоре участвовал госсекретарь Марко Рубио, а обсуждалась, в том числе возможность двусторонней встречи в США. Источники издания утверждают, что попытки договориться о встрече на высшем уровне не увенчались успехом.