NYT узнала о тайном разговоре Трампа и Мадуро

Американский лидер Дональд Трамп провёл телефонные переговоры со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро в конце прошлой неделе. Такой информацией делится издание New York Times, ссылаясь на неназванные источники.

«Лидеры обсудили в том числе возможность двусторонней встречи в Соединённых Штатах Америки», — говорится в материале.

Отмечается, что в переговорах участвовал глава американского Госдепартамента Марко Рубио. Один из источников газеты сообщил, что собеседники не смогли достичь соглашения о проведении встречи на высшем уровне.

Ранее Life.ru писал, что прямое военное вторжение США в Венесуэлу сдерживается тремя ключевыми факторами, начиная с невозможности создать необходимые внутренние условия для смены режима. Кроме того, администрация Дональда Трампа не смогла дестабилизировать ситуацию в стране через оппозицию, поскольку венесуэльские власти хорошо изучили американскую тактику и предотвратили массовые протесты.