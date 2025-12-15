МИД РФ заявил о политической поддержке Венесуэлы на фоне напряжённости с США

Россия оказывает Венесуэле всю необходимую политическую поддержку и рассчитывает на деэскалацию напряжённости в отношениях Каракаса и Вашингтона. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Мы считаем, что здравомыслие должно победить и будет найден логичный, правильный выход из той ситуации, которая сложилась сейчас», — сказал представитель министерства на полях Третьего российско-венесуэльского молодёжного форума.

По его словам, Москва поддерживает «братский венесуэльский народ». Комментируя возможные контакты РФ и США по этой теме, Щетинин отметил, что нынешнее восприятие происходящего в Латинской Америке может стать стимулом для принятия «правильного решения», не уточнив деталей дипломатических обменов.