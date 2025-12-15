МИД РФ заявил о политической поддержке Венесуэлы на фоне напряжённости с США
Россия оказывает Венесуэле всю необходимую политическую поддержку и рассчитывает на деэскалацию напряжённости в отношениях Каракаса и Вашингтона. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
«Мы считаем, что здравомыслие должно победить и будет найден логичный, правильный выход из той ситуации, которая сложилась сейчас», — сказал представитель министерства на полях Третьего российско-венесуэльского молодёжного форума.
По его словам, Москва поддерживает «братский венесуэльский народ». Комментируя возможные контакты РФ и США по этой теме, Щетинин отметил, что нынешнее восприятие происходящего в Латинской Америке может стать стимулом для принятия «правильного решения», не уточнив деталей дипломатических обменов.
Ранее состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе разговора Путин выразил восхищение мужеством народа Венесуэлы и решительно поддержал его в защите суверенитета и мира в регионе.
