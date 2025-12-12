Мадуро назвал Путина старшим братом и поблагодарил за поддержку
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión назвал российского лидера Владимира Путина «старшим братом». Также он поблагодарил президента РФ за поддержку.
По словам венесуэльского лидера, в ходе телефонного разговора Путин выразил восхищение мужеством народа Венесуэлы и решительно поддержал его в защите суверенитета и мира в регионе. Мадуро также заявил, что на заседании совместной комиссии в Москве были подписаны 19 соглашений о сотрудничестве в сферах науки, здравоохранения и энергетики. Очередная встреча комиссии, по его словам, пройдёт в Каракасе в 2026 году.
Напомним, телефонные переговоры Путина с главой Венесуэлы состоялись 11 декабря. Ранее американцы задержали нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. Генеральный прокурор США Пэм Бонди показала в соцсети видеозапись с захватом корабля. Президент Штатов Дональд Трамп подтвердил задержание судна, назвав его крупнейшим. МИД РФ призвал США назвать причину задержания танкера.
