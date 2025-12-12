Мадуро назвал Путина старшим братом и поблагодарил за поддержку

По словам венесуэльского лидера, в ходе телефонного разговора Путин выразил восхищение мужеством народа Венесуэлы и решительно поддержал его в защите суверенитета и мира в регионе. Мадуро также заявил, что на заседании совместной комиссии в Москве были подписаны 19 соглашений о сотрудничестве в сферах науки, здравоохранения и энергетики. Очередная встреча комиссии, по его словам, пройдёт в Каракасе в 2026 году.