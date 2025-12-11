Путин в Индии
11 декабря, 11:33

Лавров надеется, что США назовут причину задержания танкера около Венесуэлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bob63

Вашингтон обязан дать объяснения после самовольного захвата танкера, перевозившего венесуэльскую нефть на Кубу. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

«Я очень надеюсь, что Соединённые Штаты, несмотря на то, что они считают себя в праве вот такие операции проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают», — отметил дипломат.

Лавров напомнил, что США не дали никаких пояснений, известно лишь, что американский лидер Дональд Трамп постоянно и публично требует ухода в отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Нет никаких доказательств якобы «незаконных объёмов» перевозимого топлива на танкере, продолжил министр. По его словам, Москва выступает за открытую борьбу с наркотрафиком и прозрачное обеспечение морской безопасности. А сейчас налицо лишь факты неких односторонних действий США, резюмировал Лавров.

Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро сочтены
Напомним, американцы задержали нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. Генеральный прокурор США Пэм Бонди показала в соцсети видеозапись с захватом корабля. Президент Штатов Дональд Трамп подтвердил задержание судна. У американских властей есть подозрения в якобы причастности танкера к транспортировке нефти из Венесуэлы и Ирана в обход санкций. В Венесуэле сочли захват судна международным пиратством.

