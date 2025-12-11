Лавров надеется, что США назовут причину задержания танкера около Венесуэлы

Вашингтон обязан дать объяснения после самовольного захвата танкера, перевозившего венесуэльскую нефть на Кубу. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

«Я очень надеюсь, что Соединённые Штаты, несмотря на то, что они считают себя в праве вот такие операции проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают», — отметил дипломат.

Лавров напомнил, что США не дали никаких пояснений, известно лишь, что американский лидер Дональд Трамп постоянно и публично требует ухода в отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Нет никаких доказательств якобы «незаконных объёмов» перевозимого топлива на танкере, продолжил министр. По его словам, Москва выступает за открытую борьбу с наркотрафиком и прозрачное обеспечение морской безопасности. А сейчас налицо лишь факты неких односторонних действий США, резюмировал Лавров.

Напомним, американцы задержали нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. Генеральный прокурор США Пэм Бонди показала в соцсети видеозапись с захватом корабля. Президент Штатов Дональд Трамп подтвердил задержание судна. У американских властей есть подозрения в якобы причастности танкера к транспортировке нефти из Венесуэлы и Ирана в обход санкций. В Венесуэле сочли захват судна международным пиратством.