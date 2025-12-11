Генпрокурор США Бонди показала кадры захвата танкера у побережья Венесуэлы

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Пэм Бонди продемонстрировала в социальной сети Х видеозапись, на которой запечатлена операция по задержанию крупного нефтяного танкера вблизи побережья Венесуэлы.

Бонди показала кадры захвата танкера у побережья Венесуэлы. Видео © X / Attorney General Pamela Bondi

О проведённой силовой акции ранее заявил президент США Дональд Трамп. Сама Бонди, комментируя инцидент, отметила, что у американских властей есть подозрения о причастности задержанного судна к транспортировке нефти из Венесуэлы и Ирана в обход санкций. В операции были задействованы специалисты ФБР, Службы расследований внутренней безопасности и Береговой охраны США при поддержке Министерства обороны.

На обнародованных кадрах видно, как с зависшего над танкером вертолёта по спусковым тросам на палубу быстро спускаются вооружённые люди.

Ранее сообщалось, что несмотря на эскалацию военной риторики США, жители Каракаса продолжают жить обычной жизнью, не проявляя страха перед потенциальной угрозой. Столица Венесуэлы остается спокойной, несмотря на напряженность между Каракасом и Вашингтоном. Горожане, как и прежде, стоят в пробках и посещают торговые центры, а рождественские приготовления идут своим чередом.