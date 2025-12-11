Путин пообщался по телефону с Мадуро на фоне захвата танкера у берегов Венесуэлы
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. Подробности общения не приводятся.
«Одиннадцатого декабря состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Путина с президентом Венесуэлы Мадуро», — уточняется в тексте сообщения. Российский президент выразил солидарность с венесуэльским народом и заверил в поддержке политики правительства страны.
Ранее американцы задержали нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. Генеральный прокурор США Пэм Бонди показала в соцсети видеозапись с захватом корабля. Президент Штатов Дональд Трамп подтвердил задержание судна, назвав его крупнейшим. У американских властей есть подозрения в якобы причастности танкера к транспортировке нефти из Венесуэлы и Ирана в обход санкций. В Венесуэле сочли захват судна международным пиратством. МИД РФ призвал США назвать причину задержания танкера.
