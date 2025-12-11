Путин пообщался по телефону с Мадуро на фоне захвата танкера у берегов Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. Подробности общения не приводятся.

«Одиннадцатого декабря состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Путина с президентом Венесуэлы Мадуро», — уточняется в тексте сообщения. Российский президент выразил солидарность с венесуэльским народом и заверил в поддержке политики правительства страны.