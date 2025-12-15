«Покажу тебе дзюдо»: Посол Венесуэлы рассказал анекдот о первой встрече Путина и Чавеса

В ходе открытия III Российско-венесуэльского молодёжного форума, проходившего в Библиотеке иностранной литературы в Москве, посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес упомянул о первой встрече между экс-президентом Венесуэлы Уго Чавесом и российским лидером Владимиром Путиным. Это историческое событие, напомним, произошло в 2000 году в стенах Организации Объединённых Наций.

«Это анекдот о том, как президент Чавес, видя президента Путина в ООН, отметил его спортивную форму и спросил: «Как у тебя с дзюдо?» — рассказал посол.

Российский президент в тот момент предложил команданте продемонстрировать «немного дзюдо» прямо на месте. Дипломат добавил, что Чавес же отказался. Он также отметил, что спустя год, по приглашению Путина, лидер Венесуэлы совершил свой первый государственный визит в Россию.

А ранее нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Путина «старшим братом». Также он поблагодарил российского лидера за поддержку.