Жители Николаева выманили из дома и убили сотрудника украинского территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщил координатор местного пророссийского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА «Новости».

«Такое на Украине происходит в массовых масштабах. Просто бандеровское власти подобное стараются не выпускать в люди», — отметил Лебедев.

Он подчеркнул, что большинство случаев мести происходит скрыто и без свидетелей. По его словам, на публику выходит только то, что невозможно скрыть и чему есть доказательства. Он добавил, что подобные инциденты в Николаеве и других регионах происходят регулярно, хотя информация о них ограничена.

Ранее во Львове 30-летний местный житель смертельно ранил ножом сотрудника территориального центра комплектования во время попытки мобилизации. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось. Подозреваемый был задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений лицу в связи с его служебной деятельностью, повлёкшем смерть потерпевшего. Прокуратура Львовской области подтвердила факт инцидента.