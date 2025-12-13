На Украине 18-летних автоматически поставят на воинский учет без похода в ТЦК

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому мужчины с 18 лет будут автоматически ставиться на воинский учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК) без личного обращения и дополнительных справок. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные», — отметила замминистра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук.

Автоматическая постановка на учет касается мужчин, которые не явились в ТЦК в 17 лет для получения приписного свидетельства: статус призывника будет присваиваться с 18 лет. Также постановление распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей. Для них учет будет осуществляться при получении или обмене паспортных документов через подразделения миграционной службы, без посещения ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Ранее сообщалось, что в приложении «Резерв+» Вооружённых сил Украины в электронный документ добавили фотографию владельца. Это позволит ускорить и упростить проверку документов для граждан и служб. В частности, пользователи с биометрическим паспортом теперь могут видеть своё фото в электронном документе после обновления приложения.