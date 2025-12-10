Путин в Индии
Регион
10 декабря, 12:03

Электронный документ в «Резерв+» ВСУ теперь показывает фото владельца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

В приложении «Резерв+» ВСУ в электронный документ добавили фото владельца, что ускорит и упростит проверку документов для граждан и служб. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

«Чтобы увидеть фото, достаточно обновить приложение и сам документ в нём», — говорится в сообщении.

Теперь пользователи приложения «Резерв+» с биометрическим паспортом могут видеть фотографию владельца в электронном документе. Это позволит сделать процесс проверки быстрее и прозрачнее как для граждан, так и для задействованных служб. Отмечается, что из-за высокой нагрузки загрузка фото может занять до двух дней после обновления приложения и документа.

Одесситы начали массово притворяться евреями, чтобы избежать мобилизации
Ранее главком ВСУ Александр Сырский подчёркивал, что успех на фронте зависит прежде всего от личного состава, а не от техники. Он отмечал необходимость расширенной мобилизации, вербовки и заключения новых контрактов для повышения качества подготовки военнослужащих.

