Назван доход для получения ипотеки в конце года

Банки снизили порог дохода для получения ипотеки. Теперь для одобрения достаточно дохода в 149 тысяч рублей, вместо прежних 161 тысячи. Об этом рассказала агентству «Прайм» аналитик Инна Солдатенкова.

По её словам, покупка новостроек стала менее выгодной: ставка по ипотеке на первичное жильё снизилась на 2% за год и достигла 18% к декабрю. В то же время кредиты на вторичное жильё подешевели на 5%, а размер обязательного первого взноса сравнялся для обеих категорий. Специалист подчеркнула, что изменения облегчают доступ к вторичному жилью для заёмщиков, которые не могут воспользоваться адресными государственными программами.

Солдатенкова добавила, что банки также уменьшили размер ежемесячного платежа. При стоимости квартиры в 6,5 миллиона рублей платеж составляет 75 тысяч рублей, что на 6 тысяч меньше, чем в начале года, а минимальный доход для получения ипотеки сократился на 12 тысяч рублей до 149 тысяч.

Ранее Life.ru писал, что доступность жилья для россиян достигла критически низкого уровня — лишь 8% потенциальных заёмщиков способны накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года. Речь идёт о стандартном взносе в размере 20% от стоимости квартиры в новостройке. Жильё стало недоступным для большинства граждан на фоне сочетания двух ключевых факторов: высоких процентных ставок по ипотечным кредитам и постоянного роста цен за квадратный метр