Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 11:03

Риелторы заявили, что покупка жилья стала неподъёмной для 92% россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Доступность жилья для россиян достигла критически низкого уровня — лишь 8% потенциальных заёмщиков способны накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года. Такую тревожную статистику привёл президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин.

Он пояснил, что речь идёт о стандартном взносе в размере 20% от стоимости квартиры в новостройке. По оценкам гильдии, жильё стало недоступным для большинства граждан на фоне сочетания двух ключевых факторов: высоких процентных ставок по ипотечным кредитам и постоянного роста цен за квадратный метр, сообщает ТAСС.

Ситуация усугубляется рекордным уровнем отказов со стороны банков. Риелторы отмечают, что в октябре 2025 года доля отклонённых заявок на жилищные кредиты достигла исторического максимума — 67,5%.

В ГД предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья в 2,5 раза
В ГД предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья в 2,5 раза

Ранее Life.ru рассказывал, что к 2027 году российский рынок жилья рискует столкнуться с двукратным опережением инфляции и ростом цен, который случится из-за падения ипотечных ставок до 10% и ниже. В итоге цены могут вырасти ещё на 10–15%.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar