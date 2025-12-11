Риелторы заявили, что покупка жилья стала неподъёмной для 92% россиян

Доступность жилья для россиян достигла критически низкого уровня — лишь 8% потенциальных заёмщиков способны накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года. Такую тревожную статистику привёл президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин.

Он пояснил, что речь идёт о стандартном взносе в размере 20% от стоимости квартиры в новостройке. По оценкам гильдии, жильё стало недоступным для большинства граждан на фоне сочетания двух ключевых факторов: высоких процентных ставок по ипотечным кредитам и постоянного роста цен за квадратный метр, сообщает ТAСС.

Ситуация усугубляется рекордным уровнем отказов со стороны банков. Риелторы отмечают, что в октябре 2025 года доля отклонённых заявок на жилищные кредиты достигла исторического максимума — 67,5%.

Ранее Life.ru рассказывал, что к 2027 году российский рынок жилья рискует столкнуться с двукратным опережением инфляции и ростом цен, который случится из-за падения ипотечных ставок до 10% и ниже. В итоге цены могут вырасти ещё на 10–15%.