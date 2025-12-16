Прямая линия 2025
Регион
16 декабря, 02:46

В аэропорту Ярославля введён план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты введены в ярославском аэропорту Туношна. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В аэропорту Калуги временно ограничили приём и выпуск самолётов
А ранее в польском Леково возле частного жилого дома разбился беспилотный летательный аппарат. Информации о пострадавших нет, разрушения отсутствуют. По предварительной версии местных СМИ, это был небольшой разведывательный дрон, потерпевший крушение в ходе тренировочных учений.

