В аэропорту Ярославля введён план «Ковёр»

Временные ограничения на полёты введены в ярославском аэропорту Туношна. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

