В аэропорту Калуги временно ограничили приём и выпуск самолётов

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за шесть часов уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа. По информации Минобороны, один из них сбит над Калужской областью, семь аппаратов перехватили над Брянской областью и два — над Владимирской. Перехват произошёл с полудня до шести вечера по московскому времени.