В аэропорту Калуги временно ограничили приём и выпуск самолётов
Обложка © Life.ru
В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские ПВО за шесть часов уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа. По информации Минобороны, один из них сбит над Калужской областью, семь аппаратов перехватили над Брянской областью и два — над Владимирской. Перехват произошёл с полудня до шести вечера по московскому времени.
