15 декабря, 23:55

В аэропорту Калуги временно ограничили приём и выпуск самолётов

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Средства ПВО за три часа сбили 10 украинских дронов над Брянской областью
Ранее сообщалось, что российские ПВО за шесть часов уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа. По информации Минобороны, один из них сбит над Калужской областью, семь аппаратов перехватили над Брянской областью и два — над Владимирской. Перехват произошёл с полудня до шести вечера по московскому времени.

