Средства ПВО за три часа сбили 10 украинских дронов над Брянской областью

Расчёты противовоздушной обороны за три часа сбили десять украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru писал, что ПВО России зафиксировали и уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа с полудня до шести вечера по московскому времени. По данным ведомства, семь аппаратов были перехвачены над Брянской областью, два – над Владимирской, и один – над Калужской.