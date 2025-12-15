Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 20:35

Средства ПВО за три часа сбили 10 украинских дронов над Брянской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны за три часа сбили десять украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Астраханская область отразила налёт почти 40 беспилотников этой ночью
Астраханская область отразила налёт почти 40 беспилотников этой ночью

Ранее Life.ru писал, что ПВО России зафиксировали и уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа с полудня до шести вечера по московскому времени. По данным ведомства, семь аппаратов были перехвачены над Брянской областью, два – над Владимирской, и один – над Калужской.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar