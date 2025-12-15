Астраханская область отразила налёт почти 40 беспилотников этой ночью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что дежурные силы ПВО отразили одну из самых масштабных атак со стороны ВСУ на регион. Основными целями злоумышленников были промышленные и энергетические объекты.
Всего над территорией области уничтожено 38 беспилотников, ещё один сбит над акваторией Каспийского моря. При падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.
Ранее Life.ru сообщал, что сегодняшним утром расчёты противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотника на подлёте к российской столице. А за ночь системы ПВО России уничтожили 130 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, а также над акваторией Каспийского моря.
