Астраханская область отразила налёт почти 40 беспилотников этой ночью

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что дежурные силы ПВО отразили одну из самых масштабных атак со стороны ВСУ на регион. Основными целями злоумышленников были промышленные и энергетические объекты.

Всего над территорией области уничтожено 38 беспилотников, ещё один сбит над акваторией Каспийского моря. При падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.