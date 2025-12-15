Прямая линия 2025
15 декабря, 12:37

Астраханская область отразила налёт почти 40 беспилотников этой ночью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что дежурные силы ПВО отразили одну из самых масштабных атак со стороны ВСУ на регион. Основными целями злоумышленников были промышленные и энергетические объекты.

Всего над территорией области уничтожено 38 беспилотников, ещё один сбит над акваторией Каспийского моря. При падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Силы ПВО сбили беспилотник на подлёте к Москве
Ранее Life.ru сообщал, что сегодняшним утром расчёты противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотника на подлёте к российской столице. А за ночь системы ПВО России уничтожили 130 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, а также над акваторией Каспийского моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
