Силы ПВО сбили беспилотник на подлёте к Москве
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Ещё один украинский дрон сбит силами ПВО на подлёте к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
Сегодняшним утром расчёты противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотника на подлёте к российской столице. А за ночь системы ПВО России уничтожили 130 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, а также над акваторией Каспийского моря. Наибольшее количество беспилотников — 38 — сбили над Астраханской областью.
