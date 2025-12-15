Силы ПВО сбили беспилотник на подлёте к Москве

Ещё один украинский дрон сбит силами ПВО на подлёте к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.