Летевший на Москву украинский беспилотник сбит силами ПВО

Средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. О ликвидации вражеского объекта доложил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Расчёты ПВО сбили 15-й беспилотник на подлёте к Москве

Расчёты ПВО сбили 15-й беспилотник на подлёте к Москве

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.