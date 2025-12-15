Летевший на Москву украинский беспилотник сбит силами ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. О ликвидации вражеского объекта доложил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Сегодняшним утром расчёты противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотника на подлёте к российской столице. А за ночь системы ПВО России уничтожили 130 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, а также над акваторией Каспийского моря. Наибольшее количество беспилотников — 38 — сбили над Астраханской областью.
