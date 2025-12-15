Прямая линия 2025
15 декабря, 15:35

Над регионами России за шесть часов сбили 10 украинских БПЛА

Российские ПВО зафиксировали и уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа с полудня до шести вечера по московскому времени. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, семь аппаратов были перехвачены над Брянской областью, два – над Владимирской, и один – над Калужской.

Ранее украинские дроны атаковали населённый пункт Подывотье в Севском районе Брянской области. В результате происшествия погиб мирный житель. Родным погибшего будет оказана вся материальная помощь.

Наталья Демьянова
