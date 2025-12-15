Над регионами России за шесть часов сбили 10 украинских БПЛА
Российские ПВО зафиксировали и уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа с полудня до шести вечера по московскому времени. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, семь аппаратов были перехвачены над Брянской областью, два – над Владимирской, и один – над Калужской.
Ранее украинские дроны атаковали населённый пункт Подывотье в Севском районе Брянской области. В результате происшествия погиб мирный житель. Родным погибшего будет оказана вся материальная помощь.
