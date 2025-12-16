Военные Соединённых Штатов заявили об уничтожении трёх судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, и ликвидации восьми человек на их борту в международных водах Тихого океана. Операция была проведена 15 декабря по указанию министра войны США Пита Хегсета. Об этом Южное командование сообщило на официальной странице в соцсети X.

США нанесли удар по трём судам в Тихом океане, якобы перевозившим наркотики. Видео © X / Southcom

Удар был нанесён объединённой оперативной группой «Southern Spear» по трём судам, принадлежащим организациям, признанными террористическими. По данным командования, разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. В результате ударов, по заявлению Пентагона, были убиты восемь мужчин, названных «наркотеррористами».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности наносить удары по наркокартелям не только на территории Венесуэлы, но и в других странах. Американский лидер утверждает, что удары ВМС США по судам предполагаемых наркоторговцев за последние недели сократили морские поставки наркотиков на 96%. Трамп предупредил, что вскоре аналогичные действия будут перенесены и на сушу.