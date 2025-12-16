Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 03:46

США нанесли удар по трём судам в Тихом океане, якобы перевозившим наркотики

Военные Соединённых Штатов заявили об уничтожении трёх судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, и ликвидации восьми человек на их борту в международных водах Тихого океана. Операция была проведена 15 декабря по указанию министра войны США Пита Хегсета. Об этом Южное командование сообщило на официальной странице в соцсети X.

США нанесли удар по трём судам в Тихом океане, якобы перевозившим наркотики.

Видео © X / Southcom

Удар был нанесён объединённой оперативной группой «Southern Spear» по трём судам, принадлежащим организациям, признанными террористическими. По данным командования, разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. В результате ударов, по заявлению Пентагона, были убиты восемь мужчин, названных «наркотеррористами».

Спецназ США захватил судно, следовавшее из Китая в Иран
Спецназ США захватил судно, следовавшее из Китая в Иран

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности наносить удары по наркокартелям не только на территории Венесуэлы, но и в других странах. Американский лидер утверждает, что удары ВМС США по судам предполагаемых наркоторговцев за последние недели сократили морские поставки наркотиков на 96%. Трамп предупредил, что вскоре аналогичные действия будут перенесены и на сушу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / Southcom

Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar