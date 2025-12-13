Спецназ США захватил судно, следовавшее из Китая в Иран
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lune-huit
Американские спецподразделения в ноябре провели операцию по конфискации груза на судне, следовавшем из Китая в Иран. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, спецназ взошёл на корабль у побережья Шри-Ланки.
По данным издания, на борту находились товары двойного назначения, которые, согласно разведке США, предназначались иранским компаниям, закупающим компоненты для ракетной программы. После изъятия груза судно было отпущено и продолжило путь.
Ранее США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, что президент Дональд Трамп назвал крупнейшей операцией. На фоне этого инцидента Владимир Путин провёл телефонный разговор с Николасом Мадуро, который поблагодарил российского лидера за поддержку.
