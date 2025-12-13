Путин в Индии
13 декабря, 00:58

Спецназ США захватил судно, следовавшее из Китая в Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lune-huit

Американские спецподразделения в ноябре провели операцию по конфискации груза на судне, следовавшем из Китая в Иран. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, спецназ взошёл на корабль у побережья Шри-Ланки.

По данным издания, на борту находились товары двойного назначения, которые, согласно разведке США, предназначались иранским компаниям, закупающим компоненты для ракетной программы. После изъятия груза судно было отпущено и продолжило путь.

Трамп решил положить конец гонке с великими державами – Россией и Китаем
Трамп решил положить конец гонке с великими державами – Россией и Китаем

Ранее США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, что президент Дональд Трамп назвал крупнейшей операцией. На фоне этого инцидента Владимир Путин провёл телефонный разговор с Николасом Мадуро, который поблагодарил российского лидера за поддержку.

Артём Гапоненко
