Президент США Дональд Трамп активно работает над завершением конкуренции с «великими державами». Он хочет наладить отношения с Китаем и Россией, сообщает Axios. Во время первого президентского срока глава Белого дома начал эпоху соперничества с Москвой и Пекином, однако сейчас он намерен положить этому конец и начать заключать соглашения с этими странами.

Официальный представитель США подчеркнул, что американская администрация стремится установить взаимовыгодные торговые отношения с Китаем, не нанося ущерба национальной и экономической безопасности страны.

Что касается России, США также переходят от конфронтации к поиску компромиссов, заключению сделок и возможным территориальным уступкам. В качестве подтверждения этого Трамп оказывает давление на Украину с целью её согласия передать весь Донбасс РФ. После завершения украинского конфликта американская администрация планирует заключить с Россией долгосрочное соглашение, охватывающее сферы энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, Искусственного интеллекта, центров обработки данных, редких земель и другие области, указывают журналисты.

В ноябре Трамп предложил провести трёхстороннюю встречу США, России и Китая по сокращению ядерных арсеналов. Тогда он отметил, что у Штатов — самый мощный ядерный потенциал, у Москвы — второй по величине, а у Пекина — третий, «и он далеко позади».