Трамп заявил, что Россия и Китай заинтересованы в ядерном разоружении

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведёт переговоры с Москвой и Пекином по вопросам денуклеаризации. Он утверждает, что все три страны заинтересованы в сокращении ядерных вооружений.

«Одна из вещей, о которых я говорил с Китаем, — это денуклеаризация вооружений», — заявил Трамп.

Президент добавил, что речь идёт о ядерном оружии.

«Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они, и, я думаю, чего хотела бы Россия», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

В ноябре Трамп предложил провести трёхстороннюю встречу США, России и Китая по сокращению ядерных арсеналов. Тогда он отметил, что у Штатов — самый мощный ядерный потенциал, у Москвы — второй по величине, а у Пекина — третий, «и он далеко позади».